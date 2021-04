Covid-19: L’évolution favorable de l’épidémie, soulignée par Santé Publique France

Impulsée au début de l’année 2021 par « la diffusion rapide du variant Sud-Africain », la nouvelle vague épidémique a enregistré 13.571 nouveaux cas de COVID-19 depuis le 1er janvier 2021. A la suite du pic épidémique observé la semaine du 8 février, une nette diminution de l’ensemble des indicateurs a été observée « témoignant du ralentissement important de la circulation du virus ».

Sur la 1ère semaine d’avril, 175 nouveaux cas ont été déclarés, témoignant d’une diminution du taux d’incidence à 62,6 cas pour 100.000 habitants, qui reste néanmoins toujours au dessus du seuil d’alerte de 50 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité de 5% est toujours sous le seuil d’alerte de 10% depuis 3 semaines consécutives, et alors que « le taux de dépistage a augmenté de 2,7% sur cette 1ère semaine d’avril.

L’évolution de la proportion d’asymptomatiques est probablement liée au contexte de confinement, souligne SpF: « la réduction des liens sociaux durant le confinement a probablement conduit à une diminution du nombre de dépistages de personnes contacts », qui sont plus probablement asymptomatiques. Cette tendance s’inverse depuis début mars et la fi du confinement, « avec un nombre de cas positifs asymptomatiques supérieur à celui des symptomatiques ».

La seule tendance qui demeure inquiétante est celle de la courbe des décès. Au 7 avril 2021, 167 décès de patients ont été répertoriés à Mayotte, dont 124 au CHM (55 en réanimation), 13 à domicile, 28 décès en milieu hospitalier suite à des évacuations sanitaires (27 à la Réunion et 1 à Paris) et 2 décès sur la voie publique. La moitié avait plus de 68 ans et 80 cas plus de 70 ans. 99 étaient des hommes et 66 des femmes.

Consulter Mayotte bulletin SPF 8 avril 2021