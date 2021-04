Départementales : IMANI, un nouveau parti qui se positionne sur deux cantons

Face aux vieux de la vielle qui vont se (re)présenter face à eux dans les cantons visés, Mamoudzou-Doujani (2) et Mamoudzou-Kawéni (3), les chances des candidats de IMANI peuvent paraître minimes. Et pourtant, la tête dans le monde économique, et le cœur associatif, ils ont presque plus de légitimité. Et d’idées, pour ne citer que l’action en justice pour non convergence des droits.