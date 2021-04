Convention de partenariat avec La Réunion pour l’insertion des jeunes sortis de l’IRTS

Les destins des deux départements français de l’océan Indien sont étroitement liés et le Conseil départemental entend, à travers sa Délégation à la Réunion, ancrer sa collaboration.

Dans le domaine de la formation et du social, le partenariat depuis 2006 entre les deux départements avait permis la mise en place de la formation de travailleurs sociaux et la création d’une antenne de l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) à Mayotte. Afin de consolider ce partenariat, une nouvelle convention vient d’être conclue pour renforcer le travail déjà fructueux entre la DMR et l’IRTS par le biais d’actions préalablement définies (journées d’accueil, job dating, conférences…) mais aussi à moyen terme, la révision du module formation sur les cultures de l’océan Indien et plus globalement l’insertion professionnelle des travailleurs sociaux diplômés dans les collectivités.

Le Conseil départemental de Mayotte a également souhaité reconduire la convention qui le lie à l’Union des étudiants et élèves mahorais de La Réunion (UEEMR). Pour garantir une meilleure prise en charge et un accompagnement adapté, les deux parties ont souhaité pousser ce partenariat en dans le but de mettre en place des actions concrètes visant à faciliter l’installation, l’insertion et la réussite des étudiants Mahorais.

Enfin, après un premier partenariat conclu en août 2019 dans le domaine du médicosocial et de la protection de l’enfance, les départements de Mayotte et La Réunion souhaitent étendre cette collaboration à des échanges d’expériences réciproques pour permettre la montée en compétences professionnelles des agents des départements dans tous les domaines : développement économique, aménagement, culture, sport ou encore coopération régionale et internationale.