Les cloches n'étaient pas confinées cette année, et ont pu lâcher les œufs en chocolat, sous réserve d'approvisionnement, et, on l'espère, à l'ombre à Mayotte ! Les églises étaient ouvertes pour la veillée, et célèbrent la messe de Pâques cette année.

Dimanche dernier, il n’y a pas eu de procession des Rameaux, qui commémore l’accueil triomphal avec des rameaux de palmier, fait par ses disciples à Jésus entrant à Jérusalem. En raison des consignes sanitaires qui limitent les rassemblements à 6 personnes, les fidèles sont restés aux abords de l’église. Cette fête ouvrait la Semaine Sainte qui a pu bénéficier, de même que les mosquées, de la réouverture quotidienne des lieux de culte.

Et ce samedi de veillée pascale, le feu n’était veillé que par le prêtre, mais dans la joie de ne pas être confiné cette année pour célébrer cette fête, qui, bien que largement coiffée par Noël, est la plus importante pour les chrétiens, comme l’explique le père Bienvenu Kasongo : « Pâques, c’est le passage, cette fête est le socle de notre foi. Si le Christ n’était pas ressuscité, vaine serait notre foi, puisqu’il a partagé notre vie, et a donné la sienne pour sauver la nôtre de nos péchés. Cela nous invite à ressusciter avec lui. C’est le sommet de notre salut et de notre rédemption*. Le Christ vivant doit nous donner à tous force et courage. Dans le contexte épidémique que nous vivons, c’est le témoignage qu’il ne faut pas désespérer, ne pas se décourager. »

Ce dimanche de Pâques, les messes seront célébrées à l’église Notre Dame de Fatima en Grande Terre, à 8h et 10h30, à la chapelle Saint Michel de Petite Terre à 8h30 et 10h30 et au RSMA de Combani à 10h30. Le déroulement de la messe de Pâques du Dimanche 4 Avril 2021(Pâques).

Joyeuses Pâques à tous !

A.P-L.

*Rachat des péchés