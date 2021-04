La Dieccte, c’est fini, bienvenue à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

A compter du 1er avril, la DIECCTE et la DCS de Mayotte se regroupent pour former la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) Ce nouveau service déconcentré de l’État commun des ministères économiques et sociaux, placé sous l’autorité du préfet de Mayotte, devient l’interlocuteur économique et social privilégié des entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, partenaires sociaux et territoriaux, acteurs de l’insertion et des consommateurs.

Cette organisation permet de regrouper en une direction unique de toutes les expertises et les missions des agents des DIECCTE et des DCS, qui restent pleinement mobilisés pour accompagner les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire que connaît le pays depuis plus d’un an.

Elle permet également en rassemblant les compétences dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle, de développer des synergies nouvelles au service des plus fragiles, de l’hébergement d’urgence à l’insertion par l’activité économique jusqu’à l’emploi.

Protéger-Accompagner- Développer : au cœur des missions de la DEETS.

La DEETS, sous la direction de Patrick BONFILS, pilote, anime et coordonne l’ensemble des politiques publiques suivantes :

la politique du travail et les actions d’inspection de la législation du travail ;

le contrôle du bon fonctionnement des marchés, de la protection économique et de la sécurité des consommateurs ;

les actions de développement et de sauvegarde des entreprises ;

la politique de l’emploi, l’accompagnement des transitions professionnelles, l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques ;

l’ensemble des politiques de la cohésion sociale ;

l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail.

L’inspection du travail conserve son système actuel d’organisation et sa ligne hiérarchique propre. Pour les missions de cette dernière, la DEETS est placée sous l’autorité de la Direction générale du Travail qui pilote le système d’inspection du travail.

L’adresse de la DEETS : DEETS de Mayotte, 3 bis rue Mahabou, BP174, 97 600 – Mamoudzou – Téléphone : 0269 61 16 57