Surfant sur la fin du confinement, une formation pour (re)tisser du lien social

En grand besoin d’être redynamisé, le secteur économique ne peut que se réjouir de ce genre de nouvelles : un organisme de formation (OF) s’est créé pour redonner du sens aux relations humaines au sortir du confinement, voire in fine, de la crise Covid.

Proposant dans un premier temps des séances en distanciel, Mayotte Information Acquisition des Services Manuels (MIASM) valide sa formation diplômante par un Brevet d’aptitude (BA). Ce dernier impliquera pour les candidats de maitriser plusieurs compétences.

La première session porte sur le (ré) apprentissage du serrage de mains, que l’on peut penser oublié par plus d’un an de distanciation sociale. On comprend que la formation se fasse dans un premier temps en visio, tant que l’immunité collective par le vaccin ou la contamination, n’est pas atteinte.

Un cours sur l’historique de ce geste qui nous vient tout droit de l’Antiquité grecque est prévu. « Dans L’Iliade, Homère commente des retrouvailles ainsi : ‘Ils mettent pied à terre, et, joyeux, tous les accueillent avec les mains droites et de douces paroles’ ». Les initiateurs du MIASM, Han Quou et Kam Harde, ont publié un fascicule illustré, assez didactique, expliquant notamment que ce geste était alors une manière de sceller une alliance, de montrer que l’on vient en paix, en tendant la main qui habituellement porte l’épée. Le geste est ensuite passé dans l’usage courant, jusqu’à ce mois de janvier 2020 où il a été peu à peu abandonné.

Le 2ème niveau intègre la bise, échange habituel et affectif entre deux personnes, quasiment une spécialité française, également reléguée aux calendes grecques en ces temps austères. Les Anciens parlaient plutôt de « baiser », un terme sujet à confusion de nos jours, une histoire de distanciation là encore, mais physique cette fois.

Une fois l’immunité acquise, des stages en présentiel sont à l’étude, qui devraient se tenir au Centre universitaire de Dembéni, avec validation finale à l’hôtel Trévani. Notamment pour des mises en situation à plus de 6 convives par tablée, et des travaux pratiques adaptés par un enseignant agrégé. « Quel beau métier professeur ! », s’est notamment extasié une de ses stagiaires à l’issue de la validation de son diplôme.

Les initiateurs du MIASM font appel aux bonnes volontés pour pouvoir référencer gratuitement leur organisme dans le guide Formations 2021.

Les candidats doivent s’inscrire sur miasm-carpe@turbot.fr

A.P-L.