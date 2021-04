1er coup de pioche du projet de rénovation urbaine de Majikavo-Dubaï

Le projet date. En 2012, le maire de Koungou Assani Saindou Bamcolo était allé frapper à la porte du ministère des Outre-mer « avec ma petite valise », qui était restée close. Quelques années après, et la prise de fonction de Nathalie Infante à la direction régionale de la Caisse des Dépôts et Consignation, les choses allaient changer, avec son aval pour lancer le Nouveau projet de rénovation urbaine (NPRU) à Majikavo Koropa. Les études pour la rénovation avaient été lancées en février 2017.

Sa première grande opération démarre par la voirie de Bandrajou. Ce lundi 29 mars 2021 à 9h, la réunion de lancement du projet a eu lieu avec les entreprises retenues, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les concessionnaires (EDM, SMAE, France Télécom).

Le marché est composé de 4 lots, tous alloués: Terrassement et maçonnerie à Tetrama, Voirie et signalisation à Colas, Réseaux humides et secs à MAMI, et Mobiliers et plantations Mayotte Pépinière. L’investissement total est de 10,2 millions d’euros. Il est financé à 70% par l’ANRU, 15% par le Département de Mayotte, 15% par la Commune.

Plus de 12.000 heures d’insertion



« Cette opération de voirie va permettre de desservir les hauteurs du quartier, à Bandrajou, et d’apporter tous les réseaux nécessaires comme l’enfouissement du réseau électrique pour une meilleure sécurisation, l’éclairage publique, l’assainissement, les collectes des eaux pluviales et enfin de de créer des espaces publics comme des stationnements, des farés, des places, et des espaces végétalisés. Nous n’avons pas oublié la collecte de déchets », nous rapporte la mairie de Koungou.

C’est donc une amélioration globale du cadre de vie que devront connaitre les habitants de MajiKavo Dubaï d’ici deux ans. »Le périmètre part de la mairie, passe par la carrière d’enrobé en revenant vers un lotissement », nous explique Djamil Abdallah, Chargé de mission insertion, emploi et développement économique à la mairie de Koungou

Il rappelle la volonté de la commune de favoriser l’insertion des publics éloignés de l’emploi à travers les clauses sociales d’insertions, comme il nous l’avait démontrée par la mise en peinture des maisons du quartier. « Ces clauses d’insertion seront introduites dans les marchés sur les 4 lots. Ce sont plus de 12.200 heures qui ont été intégrées dans ce marché et qui vont bénéficier aux habitants du quartier mais aussi plus généralement à la commune de Koungou ».

Ce mercredi les ordres de service de démarrage ont été signés, les entreprises ont 1 mois et demi pour débuter les travaux, soit juste après le mois de ramadan. C’est une longue histoire que celle du NPRU de Koungou qui finit donc par aboutir. Cette fois, les travaux avaient pris du retard principalement en raison de la situation sanitaire. L’équipe NPRU est mobilisée pour le suivi des travaux, pour l’accompagnement des habitants du quartier, ainsi que ceux de toute la commune qui pourraient bénéficier des clauses sociales d’insertion.

Une réunion publique est prévue le dimanche 11 avril 2021 à 9h sur le quartier Dubaï pour informer les habitants du démarrage de travaux.

A.P-L.