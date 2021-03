ORGANISME ACHETEUR :

Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976)

Contact : Monsieur Le Maire, Said Omar OILI, Rue de l’Hôtel de Ville BP 93, 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175.Fax +33 269600436.Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA PLAGE DE BADAMIERS

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : Plage des Badamiers 97610 Dzaoudzi-labattoir

Classification CPV : 45233293

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Quantité ou étendue du marché : Une entreprise ne pourra pas être titulaires de plus de 02 lots. Afin d’élargir la concurrence.

Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : VOIRIE Voir CCTP

Lot n° 2 : TRAITEMENT SUURFACES y/c ALLEES PIETONNES Voir CCTP

Lot n° 3 : KIOSQUES-BELVEDERES – SANITAIRES Voir CCTP

Lot n° 4 : MOBILIER URBAIN Voir CCTP Informations complémentaires : Les délais d’exécution des prestations s’entendent en délais plafonds pour l’ensemble du marché.

Lot n° 5 : ECLAIRAGE PUBLIC Voir CCTP

Lot n° 6 : EQUIPEMENTS SPORTIFS Voir CCTP

Lot n° 7 : PLANTATIONS HAIES ET ESPACE VERT Voir CCTP

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : L’opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant: Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans.

Indications concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans.

Indication concernant le montant couvert par l’assurance pour risques professionnels

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Mention des références travaux sur une période de 5 ans.

Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement qui seront mis en place par l’opérateur économique

Indication par l’opérateur économique des mesures de gestion environnementale que celui-ci pourra appliquer lors de l’exécution du marché.

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années

Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution du marché

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Critère Prix 50%

2: Critère Valeur technique 30%

3: Critère Délai 20%

Remise des offres ou des candidatures : Via notre profil acheteur: https://www.marches-securises.fr

Date limite d’obtention des documents : vendredi 16 avril 2021 – 11:00

Date limite de réception des offres :

Vendredi 23 avril 2021 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Envoi des offres ou des candidatures : Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) Via notre profil acheteur: https://www.marches-securises.fr , à l’attention de Monsieur, Le Maire, Said Omar OILI , 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175. Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax +33 269600436.

Avis de marché BOAMP n° : 21-42856 (envoyé le 30 mars 2021).