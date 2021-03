ORGANISME ACHETEUR :

Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976)

Contact : Pascale IZQUIERDO, 238 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 97650 BANDRABOUA, FRANCE.

Courriel : commandepublique@koungou.fr. URL : https://www.marches-securises.fr/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Achat de formation Adultes et jeunes majeurs

Type de marché : Services : Services d’éducation et de formation professionnelle

Lieu principal d’exécution : MAIRIE 97690 KOUNGOU

Classification CPV : 80530000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un seul lot.

Durée du marché ou délai d’exécution : 18 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : LOT 1 FORMATION PETIT ENTRETIEN BATIMENT Former des jeunes adultes en partenariat avec un organisme de formation de Mayotte, déscolarisés, sans qualification et sans emploi, pour les conduire à un premier niveau de qualification par l’obtention de l’un des CCP constituant le Titre Professionnel Agent d’Entretien du Bâtiment. Réaliser les périodes de mise en situation professionnelle directement sur le terrain en participant, en lien avec les services techniques de la mairie, aux travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments communaux. Offrir à ces jeunes un premier niveau d’employabilité et les rendre acteurs de la vie de leur commune.

Lot n° 2 : LOT 2 FORMATION HORTICOLE ET ENVIRONNEMENT -Former des jeunes adultes, en situation de chantier : ils pourront embellir leur quartier et par la même occasion faire respecter leur travail et rendre la population fière d’eux. -Offrir à ces jeunes un niveau de professionnalisation minimum pour augmenter leur employabilité et les rendre acteurs de la vie de leur commune. -Mobiliser la population

pour nettoyer les quartiers. Communiquer sur les actions de nettoyage. -Identifier les zones où planter des arbres

Lot n° 3 : LOT 3 FORMATION DESTINEE AUX MINEURS Former des jeunes adultes de 16-18 ans, déscolarisés, sans qualification et sans emploi, pour leur redonner confiance, leur donner envie d’apprendre un métier, pour les éveiller à la vie de la cité.

Lot n° 4 : LOT 4 ECOLE DES PARENTS Il s’agit de mettre en place un programme de formation qui permette aux bénéficiaires de :

•Développer l’autonomie dans le domaine général et dans les démarches administrative, sociales et scolaires ; •Favoriser le suivi scolaire des enfants et faciliter le contact des parents et les équipes éducatives ; •Faciliter l’intégration sociale et l’insertion professionnelle par la maîtrise de la langue française ; •Exercer un accompagnement des jeunes, notamment dans la rue, afin de réduire, voire à long terme d’éradiquer les phénomènes de violences, la consommation abusive d’alcool et de stupéfiants ou dérivés, qui nuisent à leur santé ;

•Prévenir et participer à la gestion des conflits auprès des jeunes dans les différents quartiers des villes et villages.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres :

Vendredi 23 avril 2021 – 13:00

Date d’envoi des invitations aux candidats sélectionnés : Mardi 30 mars 2021

