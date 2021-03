Covid 19: l’épidémie en net recul

Cela faisait longtemps que Mayotte n’avait pas enregistré un taux de positivité aussi faible. Les hospitalisations sont également en nette diminution.

Les indicateurs témoignent d’une plus faible circulation du virus. Le taux d’incidence est de 65,8 pour 100.000 habitants ces 7 derniers jours. Il reste au-dessus du seuil d’alerte des 50, mais bien en dessous des 260 de moyenne nationale. Notamment à La Réunion où l’épidémie prend de l’ampleur avec une incidence de 130 cas ce 30 mars.

A Mayotte, le taux de positivité atteint 5,7%, et la fréquentation du CHM est en baisse. 36 malades y sont hospitalisés, par contre, le service de réanimation reste sur un seuil élevé d’occupation, avec 17 personnes admises.