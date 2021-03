Agriculture : inscriptions ouvertes pour le webinaire sur « Le développement rural dans les territoires d’Outre-mer »

Le Réseau rural national invite les agriculteurs de Mayotte à participer à son prochain webinaire jeudi 1er avril 2021, de 14h à 16h (heure de Paris), donc 15-17h à Mayotte, sur le thème, « Le développement rural dans les territoires d’Outre-mer : exemples et témoignages »

Conçu en partenariat avec les Réseaux ruraux de Mayotte, La Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane, ce webinaire vous permettra de mieux découvrir ces territoires ainsi que les défis et actions des partenaires du développement rural ultra-marins.

Biodiversité, circuits courts, services à la population… Autant de thèmes qui seront abordés au travers de présentations de projets et d’acteurs de terrain.

Animée par David Armellini, la séquence, d’une durée de 2h, débutera par une valorisation des projets menés en Outre-Mer, avec les interventions de :

* Pascal Gruselle, Conseiller aux affaires européennes, aménagement du territoire et Outre-mer – Régions de France,

* Delphine PINAULT, Coordinatrice – Réseau rural Guyane,

* Cécile MORELLI, Chargée de mission – Réseau rural de Mayotte,

* Cathy PIERRE, Coordinatrice – Réseau rural Guadeloupe,

* Marlène PRIANON, Coordinatrice Réseau rural Réunion,

* Coraline MARC, Coordinatrice Réseau rural Martinique.

Chaque réseau vous présentera un à deux projets :

* Projet Lasource : « Création d’un laboratoire de fabrication, de stockage et de transformation de produits cosmétiques naturels » : Guadeloupe

* Projet Laverie solidaire : permettre à des familles démunies de venir laver leur linge en machine à laver avec comme monnaie d’échange des cannettes et autres récipients plastiques mis à recycler : Mayotte

* Projet LESELAM : Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du Lagon : Mayotte

* Projet « économie et biodiversité » de l’Office Français de la Biodiversité : Guyane

* France Services de Saint-Joseph : offres de services convergentes, apporté au cœur de quartiers ruraux : La Réunion

* Projet Alimentaire territorialisé : relancer la production agricole dans le cirque de Mafate, de valoriser la production locale des gîteurs et de leur savoir-faire auprès des touristes locaux et extérieurs : La Réunion

S’en suivra un temps de questions réponses puis d’ateliers, avec au choix un des deux ateliers (ci-contre)

Inscrivez-vous sans attendre ! Pour toute précision, vous pouvez prendre contact avec : David ARMELLINI, Chargé de mission Réseau rural : david.armellini@agriculture.go uv.fr