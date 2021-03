Une journée de vaccination pour tous les adultes ce samedi 3 avril

Opération exceptionnelle de vaccination des plus de 18 ans ce samedi 3 avril, à Mayotte. Une opération destinée à attirer davantage de monde vers les centres de vaccination.

Afin d’accélérer le rythme, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont décidé l’envoi de doses supplémentaires par rapport aux volumes initialement prévus la semaine du 22 mars. Ainsi, 3 500 doses supplémentaires seront envoyées à Mayotte

Dans ce cadre , Dominique Voynet, Directrice générale de l’ARS de Mayotte a annoncé une opération exceptionnelle de vaccination pour le samedi 3 avril 2021.

7 centres de vaccination seront ouverts cette semaine

Pour atteindre cet objectif d’augmentation du nombre de personnes vaccinées, l’ARS de Mayotte va mobiliser l’ensemble des moyens permettant le développement et la diversification des modalités de vaccination. Grâce à la mobilisation des communes, et à l’ouverture de 7 centres dédiés, de nouvelles vaccinations seront organisées tout au long de la semaine.

6 centres de vaccinations seront ouverts de mardi 30 mars au samedi 3 avril 2021 :

– MJC de M’Gombani

– MJC de Nyambadao

– CCAS de Pamandzi

– MJC de Kani Kéli

– Dispensaire de Mtsangamouji

– MJC de Bouéni

Un 7ème centre de vaccination sera ouvert au Gymnase de Cavani le samedi 3 avril uniquement.

Ouverture exceptionnelle de la cible vaccinale

La campagne de vaccination va prendre un nouveau tournant. La vaccination contre la Covid-19, jusque-là réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans, sera élargie aux personnes de plus de 18 ans le samedi 3 avril 2021. Cette opération exceptionnelle est rendue possible par la mobilisation de tous les professionnels, notamment de santé, qui interviennent quotidiennement ou en renfort exceptionnel dans les centres de vaccination, par celle des collectivités territoriales et de leurs élus.

« Si cette intense campagne de vaccination nous permet d’espérer un horizon meilleur, la progression de l’épidémie sur l’ensemble du territoire national nous rappelle la nécessité de faire preuve de responsabilité : limitons nos interactions, respectons les mesures barrières et sanitaires, et freinons ensemble la covid-19. »

Retrouvez le planning des centres de vaccination de la semaine du 30 mars au 30 avril 2021 ci-contre.

Une opération qui va permettre de se rendre en famille dans les centres.