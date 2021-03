CESEM: réélection de Abdou Dahalani

Ce 29 mars 2021, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte (CESEM) a procédé à l’élection de son président et des autres membres du bureau pour la mi-mandature.

Pour la 3ème fois, Abdou Dahalani est reconduit à la tête du CESEM. C’est à l’unanimité que les membres lui ont exprimé leur confiance pour les trois prochaines années. Avec pour mission « d’éclairer les choix des décideurs dans l’ensemble des domaines économiques, sociaux et environnementaux ». Comme l’assemblée l’avait fait pour les rapports sur la santé et la scolarité. Le président soulignait par ailleurs à son actif et celui de son bureau, « le travail partenarial avec l’INSEE et les missions formation en Métropole. Ces deux sujets sont pour moi importants parce qu’ils nous donnent pour le premier la mesure de l’enjeu démographique pour Mayotte, et pour le second, ces déplacements ont permis aux élus de conforter leur vision et leur rôle de représentants de la société civile organisée. » Consulter son Allocution plenière Cesem 29 03 2021

Rappelons que le CESEM est saisi pour avis, ou s’auto-saisit sur les rapports votés par le conseil départemental.

Le président Dahalani a défini les grandes orientations qui doivent guider les travaux de l’Assemblée pour la mi-mandature. D’abord, la poursuite des travaux en cours : Quelle politique de logement, L’autosuffisance alimentaire en produits de base, La décentralisation et le fonctionnement des collectivités.

Parmi les autres orientations, le conseil économique social et environnemental compte réinterroger ses précédentes préconisations pour introduire la mission d’évaluation qui désormais lui échoit au même titre que l’ensemble des CESER. Enfin, l’accroissement nécessaire de la capacité de résilience du territoire au regard de la crise sanitaire qui bouleverse les équilibres géostratégiques mondiales, demeure un enjeu dans le cadre des politiques de relance.

«C’est par le volontarisme de tous les acteurs publics que nous pourrons relever les défis auxquels le territoire est confronté et léguer des meilleures perspectives aux futures générations »

L’assemblée du CESE Mayotte a également élu 4 présidents et présidentes, appelés à présider les commissions thématiques, 8 Vice-présidents et vice-présidentes et 7 membres qui siégeront au Bureau aux côtés de la Présidence.