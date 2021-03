Sept projets mahorais couronnés par l’Initiative en faveur de la Solidarité Internationale

Lancée en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire l’ISI, dotée de 500.000 euros, est destinée à soutenir des projets en France favorisant l’engagement des jeunes à l’échange interculturel et à la solidarité internationale en expérimentant de nouvelles formes d’échanges interculturels. Mayotte est en tête des Outre-mer.

Pour continuer à soutenir l’échange interculturel et l’engagement des jeunes dans des projets collectifs de solidarité internationale tout en expérimentant de nouvelles manières d’agir, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), en partenariat avec le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP), a décidé de renouveler en 2021 l’Initiative en faveur de la solidarité internationale (ISI) lancée en 2020 le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19.

Le premier appel avait permis de soutenir 170 projets au cours des mois de juillet et août 2020, touchant près de 15.000 jeunes en métropole et en outre-mer. Fort de ce premier succès, un 2e appel a été lancé afin de permettre la réalisation de nouveaux projets entre le 1er juin et le 30 septembre 2021.

Devant le grand nombre de dossiers de qualité déposés à l’ISI 2, l’enveloppe financière globale initialement de 400 000€ a été rehaussée afin de pouvoir répondre aux attentes des jeunes, des associations et des territoires. Ainsi, 148 projets ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet ISI 2, pour un montant total de 499 638 €.

Comme en 2020, le département de Mayotte est en tête des Outre-mer et bien placé au niveau national !

La DRAJES (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport) qui présidait le comité régional, a remercié les lauréats (Mlezi Maore, Émanciper Mayotte, Oulanga Na Nyamba et l’Association Mahoraise pour la Médiation Numérique), mais également Hippocampe 976 pour son implication, ainsi que toutes les associations dont les dossiers n’ont pas pu être sélectionnés cette année. L’Union des Etudiants et Elèves Mahorais de La Réunion a quant à elle été lauréate dans son département.

