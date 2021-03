May’Access, l’app des étudiants mahorais en Métropole

« J’ai fait toute ma scolarité à Mayotte jusqu’à l’obtention de ma licence de droit au CUFR de Mayotte. Je me suis ensuite retrouvé à Nancy, une ville où je ne connaissais personne », raconte Yasser. Dès son arrivée, il connait des difficultés pour obtenir la bourse du Conseil départemental, ne recevant aucune réponse à ses mails. Il est alors frappé par le manque apparent de solidarité entre étudiants mahorais.

Engagé dans plusieurs associations en plus de son master en droit civil, il souhaite utiliser cette expérience de bénévolat pour proposer lui-même des solutions à ses compatriotes. L’idée émerge alors de développer une application mobile pour mettre les étudiants mahorais en relation et leur permettre de mieux vivre leur condition d’étudiant. « On n’a pas la même culture numérique que les jeunes de Métropole », constate Yasser. « Je voulais un outil tout-en-un pour trouver les informations ».

Le but de l’app est de rendre accessibles des informations essentielles aux étudiants, comme les aides disponibles du Crous ou les coordonnées des associations. « C’est par le biais d’autres associations métropolitaines que j’ai pu avoir connaissance des aides du CROUS», se souvient le jeune homme.

« Je veux aussi que l’app soit un service d’échange entre étudiants. Par exemple, lorsqu’un étudiant veut déménager, il est parfois obligé de jeter des affaires. On pourrait partager ce genre d’information via l’app ».

May’access pourrait également donner accès à des événements destinés aux étudiants, comme des webinaires ou des salons d’alternance, ainsi qu’à des bons plans. « L’idée est de partager les informations, dans un monde où chacun pense à soi…former une union entre étudiants ».

La concrétisation du projet s’avère cependant plus compliquée que prévu. « Au début je voulais la programmer seul en regardant des tutos, mais au vu des difficultés techniques de ce genre d’entreprise, j’ai fait appel à un site », précise-t-il. May’Access est finalement publiée sur la plateforme Play Store. La prochaine étape est de parvenir à la faire publier sur IOS. Une opération qui nécessite un coût que Yasser ne peut prendre en charge seul, d’où sa décision de répondre à un appel à projets de la fondation SMERRA.

En attendant, pour ceux qui n’ont pas accès à l’app, Yasser anime une page Facebook et des live Instagram. Il a par exemple invité d’anciens étudiants pour partager leurs techniques de révision pour les examens, et prévois d’en faire un autre sur le thème du logement. Son ambition est de garder et développer ces contenus sur les réseaux sociaux, pour former une véritable communauté et venir compléter les services de May’Access.