Lancement des « Trophées nationaux d’économies d’eau »

A force de supporter les coupures sans broncher, les mahorais peuvent être déclarés champion hors catégorie, des économies d’eau. Mais de la restriction aux bons gestes de tous les jours, il y a un pas. Combien d’entre nous laissent encore le robinet couler en se brossant les dents ? Ou arrosent à profusion jardin et piscine ? Le décret de restrictions décidé très tôt cette année par le préfet a aidé à une prise de conscience, mais il faut aller plus loin.

Le Club des économies d’eau, initié par le ministère de la Transition écologique et animé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), a lancé des « Trophées nationaux des économies d’eau » ce 22 mars, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. Ils visent à « identifier, valoriser et récompenser les actions – ponctuelles ou de long terme – de sensibilisation et d’installation d’outils techniques efficaces et reproductibles pour réduire les consommations d’eau ».

Les collectivités et leurs groupements, les syndicats d’assainissement et d’eau potable, les entreprises et les associations intéressés pourront déposer leur candidature sur le site dédié (voir le dossier à télécharger) jusqu’au 25 avril prochain sur la plateforme idealCO (ou en cas de difficulté à club.ecodeau@fnccr.asso.fr) dans les catégories suivantes : « Information, communication et sensibilisation des usagers du réseau », « Mise en place d’outils techniques visant à la réduction des consommations des abonnés domestiques, des collectivités et des établissements collectifs », « Expériences de tarifications alternatives incitant à la réduction des prélèvements de la ressource, sans impact pour l’équilibre du réseau », « Actions de réduction des consommations individuelles ou collectives de manière temporaire pendant une période de stress hydrique », « Actions ou prospectives innovantes se heurtant à des contraintes techniques, matérielles ou règlementaires à lever ».

La remise des Trophées aura lieu le 5 mai 2021, à l’occasion du Carrefour des gestions locales de l’eau.

Ils valoriseront les expériences plus prometteuses pour réduire les consommations d’eau. Les lauréats seront mis en valeur dans le catalogue de recommandations du Club et leur expérience servira d’exemple pour favoriser et intensifier les économies d’eau dans les territoires.

La distribution de kits hydro-économes par la préfecture à l’ensemble des foyers de l’île pour économiser jusqu’à 20% d’eau, en est un exemple, même si beaucoup ne sont pas allés le chercher en mairie. L’incitation financière voire fiscale à l’achat de récupérateurs d’eaux de pluies pourrait en être un autre. La FMAE est à ce sujet promoteur d’idées, dont le président avait souligné dans nos colonnes la sous-utilisation de la loi sur les usages non alimentaires de l’eau de pluie (WC, nettoyage des sols ou du linge).

En cas de difficulté pour poster une candidature, une vidéo résume les démarches à suivre.

A.P-L.