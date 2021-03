Soutien économique aux entreprises : le Medef attend la confirmation pour Mayotte

Demande d’un décret spécifique sur les aides COVID applicables à Mayotte suite au confinement 2021

Mayotte a été le seul et premier département du pays à être confiné du 5 février au 14 mars 2021, face à l’aggravation de la situation sanitaire.

Pour venir épauler le secteur touristique, le décret du 9 mars 2021 précisait les critères d’accès au fonds de solidarité de 3000€ pour le mois de février 2021, sous critère de perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % concernant les entreprises interdites au public. ,

Malgré tout, un communiqué du ministère des outre-mer daté du 16 mars 2021 porte sur le renforcement du soutien au secteur touristique ultramarin en élargissant le fonds de solidarité à compter du 1er février 2021, aux entreprises du secteur du commerce de détail et de la réparation/maintenance navale subissant une perte de chiffre d’affaire de plus de 50% dû, mais sur seulement cinq territoires : La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française. « Quid de MAYOTTE? », interroge le Medef.

Qui a saisi les services de la Préfecture sur ces questions. « Il nous a été rapportés qu’un décret spécifique pour Mayotte tenant compte du confinement des mois de février et mars 2021 et de ses répercussions sur l’économie mahoraise serait en cours de rédaction », rapporte le Medef.

De plus, à ce jour, le déploiement imminent du dispositif spécifique du fonds de solidarité sur Mayotte n’est toujours pas en vigueur. « Nos entreprises locales subissent de plein fouet les conséquences des décisions prises pour confiner et protéger notre population. Elles ne se relèveront pas de la crise COVID 2021, si des mesures spécifiques et adaptées ne sont pas prises au sein de notre département. »