Des débouchés supplémentaires pour les jeunes grâce au « Plan 10 000 jeunes » du ministère de l’Intérieur

Trouver un stage, décrocher un premier emploi, conclure son alternance… les jeunes ont du mal à joindre les deux bouts de leur scolarité en faisant leurs premiers pas dans le monde professionnel. Pour les accompagner dans leurs études et leur garantir des perspectives d’insertion, le gouvernement propose plusieurs dispositifs visant à les soutenir dans leur scolarité, leurs études supérieures et à faciliter leur entrée dans la vie active.

Parmi ces dispositifs figurent le développement soutenu de l’apprentissage ou le service civique.

Le ministère de l’Intérieur propose dans ce cadre son « Plan 10.000 jeunes » qui offre plus de 10.000 stages, contrats d’apprentissage et autres opportunités à des collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu’à 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques) et ce, dès les prochaines semaines jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022. « Actuellement, 8.000 jeunes sont déjà accueillis dans les différentes composantes du ministère sur tout le territoire national », informent ses services.

Ces stages et contrats permettront de proposer des offres attractives dans les services de police, les casernes de gendarmerie, les préfectures, les unités de sécurité civile et dans tous les services du ministère. Ils ont vocation à bénéficier aux jeunes confrontés aux plus grandes difficultés, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En cela, ce plan participe de la politique d’égalité des chances du ministère de l’Intérieur.