A Mtsamboro, la fermeture des écoles incite la SMAE à communiquer sur l’évolution des coupures

« Nous n’avons plus d’eau depuis jeudi. Nous avons bricolé avec les écoles, mais aujourd’hui, ce n’est plus possible! » Le DGS de Mtsamboro nous rapporte ainsi la décision du maire Laïthidine Ben Saïd de fermer les écoles de la commune ce lundi, « c’est un problème de salubrité publique ». Nous n’avons pu avoir la SMAE pour confirmer, mais un communiqué tombe ce lundi expliquant l’origine de la panne, et informant du retour de l’eau dans les robinets ce lundi matin. Dommage que l’information n’ait pas été délivrée à la mairie plus tôt, cela aurait éviter aux enfants de perdre une journée de classe.

Car ce que la mairie déplore, c’est le déficit d’information: « On a entendu parler d’un communiqué, mais ni moi, ni le maire nous n’avions été contacté par la SMAE. »

Un communiqué a en effet été adressé aux médias ce vendredi, pour annoncer une coupure pour « une double casse » dans le Nord, entre Bandraboua et Mtsangamboua, sur une conduite 200 mm.

L’épidémie de Covid qui nécessite une hygiène de tous les instants, notamment sur le lavage des mains, impose de limiter au maximum ce genre d’incidents.

Le collège situé à Hamjago n’était pas concerné, « il a une réserve qui lui permet de tenir la journée », déclarait le DGS.

En réponse, ce lundi, la Mahoraise des Eaux envoyait un communiqué détaillé sur l’évolution des problèmes de ravitaillement en eau.

Qui indique que la population du Nord, sur les villages de Mtsangamboua, Handrema, Mtsahara, Hamjago, Mtsamboro, Mtsangadoua, connait encore ce lundi des perturbations de distribution d’eau depuis le vendredi 19 mars 2021.

Des manques d’eau, « assimilables à des coupures », qui ont concerné les abonnés différemment, avec un manque de pression pour ceux situés les plus en hauteur.

Le fil des évènements est le suivant :

· Vendredi 19/03/2021

– Localisation d’une double casse sur la conduite 200 mm partant du réservoir 500 m3 de Dzoumogné et alimentant la bâche de reprise qui permet de remplir le réservoir Col Handrema

– Fin des travaux de réparation aux alentours de minuit et demi, le 20/03/2021 et remise en eau

· Samedi 20/3/2021

– Constat de faible débit de transit entre Dzoumogné et la reprise de Handrema, ce qui rend impossible le remplissage du réservoir Col Handrema en parallèle avec les autres réservoirs secondaires

– Remplacement préventif du robinet à flotteur (dispositif de protection du réservoir contre les débordements) à la bâche de Handrema afin d’améliorer les débits d’adduction de cette bâche

– Mise en œuvre de longues purges pour éliminer l’air et augmenter les débits entre Dzoumogné et Handrema

– Seul le village de Mtsahara (partie basse a pu bénéficier quasiment d’une alimentation normale)

· Dimanche 21/03/2021

– Panne de la station la Poste Dzoumogné permettant de remplir le réservoir de Dzoumogné 500 m3 en fin fin de nuit

– Détection et réparation d’une nouvelle casse sur la même conduite 200 mm à l’entrée de Mtsangamboua

– Remise en eau à 16h

– Déploiement de 3 citernes respectivement à (Mtsangadoua, Hamjago et Mtzamboro) + ouverture de 5 rampes

– Fonctionnement sans interruption de la reprise de Handrema vers réservoir Col Handrema de 21 h dimanche 21/03 à 12h 30 ce lundi 22/03, soit l’équivalent de 1500 m3 transféré vers les villages du Nord.

· Lundi 22/03

– Tous les réservoirs (Hamjago, Mtzamboro et Mtsangadoua) ont eu de l’eau durant la nuit ce qui a permis à la population dans sa grande majorité d’avoir de l’eau durant la matinée,

– Sécurisation de l’alimentation en eau des usagers prioritaires (Ecoles, Collège, Lycée, PMI, CHM),

– Maintien de l’ouverture des rampes et déploiement de 2 citernes supplémentaires, ce qui fait un total de 5 sur le territoire

– Remplissage du réservoir Col Handrema par déconnexion d’une partie des distributions vers Mtsahara et Mtzamboro

« Le remplissage Col Handrema est en cours en ce moment et se poursuivra durant toute la nuit.

Un communiqué d’information à la population sera publié demain matin afin d’évaluer la levée de ce dispositif.

Nous conseillons aux usagers à chaque coupure de :

· Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de ne les rouvrir qu’au retour du service afin d’éviter le gaspillage

· Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

· De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

La Direction de SMAE vous présente ses excuses pour le retard dans la diffusion de communiqués dans un contexte de forte instabilité de la situation et de manque de visibilité au vu des problèmes d’hydrauliques. »