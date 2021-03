Bandrélé offre deux marchés couverts à ses commerçants

Dans le cadre du soutien à l’économie et au développement local, la commune de Bandrélé a aménagé deux marchés couverts afin de favoriser les circuits courts, et en offrant de nouveaux espaces de vente aux habitants de la commune. Les commerçants intéressés ont encore une semaine pour se manifester.

Ces deux marchés, inaugurés en 2020, sont actuellement ouverts sur dérogation préfectorale et grâce à des autorisations d’occupation exceptionnelles, liées à la situation sanitaire. La commune souhaite une installation pérenne des occupants pour le 12 avril 2021.

La ville de Bandrélé est propriétaire de ces marchés et en assurera l’exploitation en plaçant des commerçants et en percevant des droits de place par ses services municipaux. Le fonctionnement des marchés de la commune est validé par la commission des marchés couverts de la commune. Ces marchés sont réservés à la vente de détail de denrées alimentaires, fleurs, plantes et artisanat. Le règlement intérieur encadre les droits et obligations liés à l’exploitation des emplacements.

« Les commerçants proposeront idéalement des produits régionaux de qualité. Dans un objectif de pluralité et de diversité de l’offre commerciale, la commune souhaite attribuer les emplacements plusieurs différentes activités : fruits et légumes, poisson, viande, fleurs et plantes, traiteurs de produits locaux salés et sucrés (liste non exhaustive) ».

Les candidats intéressés peuvent télécharger le dossier de candidature sur le site de la mairie de Bandrélé ou retirer un dossier en mairie.

Ce dossier contient :

un document de présentation à lire préalablement, expliquant les modalités de candidature (critères, sélection, conventionnement…) et les sites à occuper (étals proposés, description et plan des marchés)

un formulaire de candidature à remplir

Les candidatures sont à déposer ou envoyer à la mairie de Bandrélé avant le vendredi 26 mars 2021 à 12h.

Afin de pouvoir échanger sur cet Appel à Candidature, la mairie propose une réunion d’information, à l’attention des candidats, le mercredi 17 mars à 17h dans la salle de conseil de l’hôtel de Ville de Bandrélé.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter M. Saïd Mohamed Colo, Chargé de mission à la mairie de Bandrélé ; 02 69 62 19 81 / 06 39 68 76 32 ou said.colo@bandrele.yt