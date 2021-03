Une commissaire à la vie des entreprises pour Mayotte

Marjorie Paquet qui assurait l’intérim de la direction de la DIECCTE (Travail et emploi), prend le poste de commissaire à la vie des entreprises créé dans chaque DOM.

Depuis le 1er janvier 2021, la DJSCS, Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, fusionne avec la DIECCTE, pour donner naissance à deux structures : la Délégation régionale académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS). Le directeur préfigurateur de cette dernière est Patrick Bonfils, qui chapeautait la DJSCS.

Parallèlement, dans chaque département d’Outre-mer, un commissaire à la vie des entreprises et au développement productif (CVEDP) est nommé auprès du préfet. Sa mission consiste à suivre la mise en œuvre des politiques de l’État en faveur des entreprises ultramarines. À ce titre, il est plus particulièrement chargé d’accompagner les entreprises sur leurs problématiques de financement liés à leurs projets d’investissement et à leur cycle d’activité, de contribuer à l’émergence de projets stratégiques, d’aider à l’organisation et au renforcement des filières, de soutenir le développement de la dimension internationale des entreprises.

Le poste pourrait faire penser à celui des anciens sous-préfets au développement endogène, mais on espère qu’il se suivra pas la même voie de garage.

Depuis le 15 mars 2021, Marjorie Paquet a été nommée commissaire à la vie des entreprises et au développement productif (CVEDP) et positionnée auprès du SGAR de Mayotte.

En partenariat avec les services déconcentrés de l’État et les acteurs institutionnels et socioprofessionnels, son rôle sera d’intervenir comme facilitateur auprès des entreprises et plus particulièrement des entreprises en difficulté, de concourir à l’anticipation et à l’accompagnement des mutations économiques, et de promouvoir les dispositifs gouvernementaux visant au développement économique et au soutien aux entreprises.