Poursuite du déconfinement en raison de l’amélioration des indicateurs

Les dernières données épidémiologiques établies par Santé Publique France révèlent que le taux de positivité est repassé sous le seuil d’alerte. Il s’élève à 9,7 % du 10 au 16 mars 2021. Sur la même période, le taux d’incidence est descendu à 136,7 cas pour 100.000 habitants. Le 18 mars, 67 départements avaient un taux d’incidence supérieur à celui de Mayotte.

Compte tenu de cette évolution, le préfet Jean-François Colombet, avec l’accord du gouvernement, a décidé d’engager Mayotte dans une nouvelle étape du processus de déconfinement.

« À compter du lundi 22 mars, le couvre feu sera appliqué de 20 heures à 4 heures du matin. Les guichets des administrations pourront rouvrir, sous réserve du respect d’un protocole sanitaire strict.

Restent en vigueur :

• l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes ;

• l’ouverture des classes de 4eme, 3eme, seconde et première en demi-jauge

• la fermeture des lieux de culte (excepté le vendredi pour les 73 mosquées du vendredi et le dimanche pour les églises) ;

• la fermeture des bars et des restaurants ;

• l’interdiction des fêtes de mariage et des voulés ;

• l’interdiction de la pratique sportive en salle.