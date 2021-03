Un prix pour encourager la plume au féminin

Le Prix littéraire « Écrire au féminin » de Mayotte a pour objectif de développer le fonds local en stimulant la création littéraire de Mayotte et plus particulièrement la littérature féminine. « Il souhaite renforcer les liens et les échanges entre les auteures, les professionnels du livre et les lecteurs et lectrices ».

Cette édition décernera un Prix par catégorie :

Roman jeunesse.

Roman adulte.

Essai.

Poésie.

Théâtre.

Conte.

et le Prix ‘‘Écrire au féminin’’.

Ce concours est ouvert à toute femme résidente de Mayotte sans distinction, à l’exception des membres du jury. La participation est gratuite. Le texte présenté doit être inédit et individuel.

Les catégories

Vous pouvez concourir dans les six catégories suivantes :

1 – Roman jeunesse (entre 50 et 100 pages).

2 – Roman adulte (entre 50 et 100 pages).

3 – Essai (entre 30 et 70 pages).

4 – Poésie (entre 30 et 70 pages).

5 – Théâtre (entre 30 et 100 pages).

6 – Conte (entre 20 et 50 pages).

Parmi les six catégories, sera décerné le Prix littéraire « Écrire au féminin » 2021. Les textes doivent être rédigés en français ou en langue locale (shimaore, kibushi). Ils ne seront pas retournés. Le récit, les personnages, l’action … devront se référer à l’univers de Mayotte. Un règlement définit l’ensemble des règles à respecter.

Adressez votre texte à : Direction du Livre et de la Lecture Publique – Prix littéraire « Écrire au féminin » de Mayotte Boulevard Marcel Henri, Cavani stade 97600 Mamoudzou

Un deuxième exemplaire sous version numérique en format Word, PDF ou Open Office devra être envoyé à l’adresse mail suivante : dllp.concourslitteraires@gmail.com

Date limite du dépôt de votre manuscrit : le mercredi 9 juin 2021 à 17h.

Les récompenses

Prix par catégorie : 500 €

Mentions spéciales du jury par catégorie : 250 €

Prix « Écrire au féminin » : 3 000 €

Calendrier du Prix littéraire

Lancement le lundi 16 novembre 2020. Date limite de dépôt des écrits le mercredi 9 juin 2021 à 12h. Remise des écrits aux membres du jury le 11 juin 2021. Délibération en présence d’un huissier le samedi 25 septembre 2021.

Cérémonie de Remise des prix au mois d’octobre 2021 lors de la 3ème édition du Salon du livre de Mayotte.