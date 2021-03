Mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un laboratoire départemental d’analyses « Multilab » à Dembeni, Mayotte

AO N° AO21-03

1) NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC

Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCI de Mayotte)

BP 635

97600 MAYOTTE

02.69.61.04.26

2) REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Monsieur Le Président de la CCIM : Mohamed Ali Hamid

3) OBJET DU MARCHÉ

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (la « CCI de Mayotte ») et le Conseil Départemental de Mayotte ont pour projet la construction d’un laboratoire départemental d’analyses appelé « Multilab », visant à développer l’économie mahoraise et à disposer d’un plateau analytique pour répondre aux besoins de compétence laboratoire, en soutien aux organismes locaux en complément à la Technopôle, et en soutien aux services de l’Etat.

Le Multilab s’intègre dans une double démarche visant à :

1. Développer des filières pour l’économie Mahoraise selon trois enjeux :

• Transformer plus de produits sur l’île pour la consommation locale,

• Transformer des produits et les “exporter”,

• Densifier les liaisons maritimes vers l’Europe et faire de Mayotte un “hub” de marchandise.

2. Disposer d’un plateau analytique répondant à quelques besoins ciblés, essentiellement réglementaires, en priorité selon trois axes :

• La sécurité alimentaire : la restauration collective, les artisans, les circuits-courts (production locale) et le développement économique,

• L’environnement – en partenariat avec le SMEAM et son concessionnaire – afin de maîtriser le coût global de la fonction contrôle,

• Le développement économique avec une vision intégrée dans les processus : contrôle qualité des bétons.

La zone du projet est située dans la Commune de Dembéni, au Sud de Mamoudzou, sur la Grande-Terre du département de Mayotte (976).

4) CONTENU DE LA MISSION CONFIÉE AU TITULAIRE

AVP : les études d’avant projet décomposées en :

APS : avant projet sommaire ;

APD : avant projet définitif ;

PRO : les études de projet ;

ACT : l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

VISA : l’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs ;

DET : la direction de l’exécution des marchés de travaux ;

AOR : l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la “Garantie de Parfait Achèvement” (GPA) prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux.

A noter que l’APD et le PRO seront réalisés en une seule phase.

5) LIEU D’EXÉCUTION

Mayotte

6) TYPE DE PROCÉDURE

La procédure d’achat est le concours restreint sur esquisse respectant les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2125-1 2ᴱ alinéa, L. 2172-1, R. 2122-6, R. 2172-2, R. 2172-4 et dans les conditions décrites aux articles R. 2162-15 à R. 2162-22 et à l’article R. 2162-25 du Code de la Commande Publique.

7) MODES DE PUBLICITÉ RETENUS

Annonces :

– dans un journal d’annonces légales local ;

– sur le site de la CCI de Mayotte: https://www.mayotte.cci.fr/;

– sur le site du bulletin officiel des annonces des marchés publics : https://www.boamp.fr/;

– sur la plateforme des achats de l’Etat : https://www.marches-publics.gouv.fr/;

– dans le Journal Officiel de l’Union Européenne.

8) INFORMATION SUR LES FONDS DE L’UNION EUROPÉENNE

Les candidats sont par ailleurs informés que l’opération objet du marché est susceptible d’être financée par l’Union européenne dans le cadre des fonds structurels.

9) DATES PRÉVISIONNELLES

– Début prestation : septembre 2021

10) CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3

Les critères de sélections des candidatures sont les suivants :

• Le niveau de compétence et de qualification du groupement ;

• L’adéquation des moyens (humains et logistiques) et de l’organisation du groupement à la complexité de l’opération ;

• La pertinence des références fournies par le candidat sur des opérations similaires dans les 5 dernières années ;

• Les capacités économiques et financières du groupement et du mandataire

11) MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Les candidats peuvent télécharger gratuitement les documents contractuels à l’adresse suivante :

http://www.mayotte.cci.fr/ ou sur la plateforme d’achat public PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=724129&orgAcronyme=l2m

12) TRANSMISSION DES OFFRES

Les candidats doivent transmettre leurs candidatures et leurs offres uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :

– sur la plateforme d’achat public PLACE : www.marches-publics.gouv.fr

(Entité publique : CCI – Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)

Entité d’Achat : CCI / CCIM – Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte)

Les offres mentionnent l’objet de la consultation et sont rédigées en langue française.

La durée de validité des offres est de 120 jours.

13) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

23 avril 2021 à 11h00 (heure locale)

14) RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Hindou MADI-SOUF : 0639 69 41 88 ou par e-mail à : m-s.hindou@mayotte.cci.fr

15) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION

Le 18/03/2021