Images aériennes : un drone de marché en pleine expansion à Mayotte

Si les drones de loisir sont de plus en plus abordables, l'activité de prises de vues aériennes de professionnalise. Eric Cattiaux, qui vient de créer son activité sur le territoire, estime qu'il y a "un marché à prendre". Mais avec une réglementation de plus en plus stricte, ce secteur n'est pas à la portée du premier venu.