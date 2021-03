Résultats de concours

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES

COMMUNE DE DZAOUDZI LABATTOIR, Rue de l’Hôtel de Ville BP 93, Point(s) de contact : Monsieur, Le Maire, Saïd Omar OILI, 97615, Labattoir, F, Téléphone : (+33) 2 69 60 11 75, Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr, Fax : (+33) 2 69 60 04 36, Code NUTS : FRY50

https://www.marches-securises.fr

https://www.marches-securises.fr

I.2)PROCÉDURE CONJOINTE

I.4)TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autre type : Commune

I.5)ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

Département(s) de publication : 976

SECTION II : OBJET

II.1)ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Concours de Maîtrise d’œuvre restreint pour l’Extension et restructuration de la Mairie de Dzaoudzi-Labattoir et réaménagement de la place de l’Hôtel de ville

Numéro de référence :

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 71000000

Descripteur supplémentaire :

Mots descripteurs : Maîtrise d’œuvre

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET :

Concours de Maîtrise d’oeuvre restreint pour l’Extension et restructuration de la Mairie de Dzaoudzi-Labattoir et réaménagement de la place de l’Hôtel de ville

II.2)DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71000000

Descripteur supplémentaire :

II.2.4) Description des prestations : Le concours est un concours de maîtrise d’œuvre (architecture et ingénierie) sur Esquisse, avec anonymat. Il est restreint aux seuls candidats désignés par le maître de l’ouvrage à l’issue de la première phase de sélection des candidatures. Le concours a pour objet d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini. Le marché de maîtrise d’œuvre consécutif au concours relève des dispositions de l’article R.2122- 6° du code de la commande publique, il est passé selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

Identification du projet :

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1)DESCRIPTION

IV.1.2) Type de concours

Restreint

IV.1.9) Critères d’évaluation des projets :

Selon les critères indiqués sur l’avis initial

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure

Numéro de l’avis au JO série S : 2020/S 131-321885 du 09/07/2020

SECTION V : RÉSULTATS DU CONCOURS

Le concours s’est terminé sans attribution de prime : oui

V.1)Informations relatives à une non-attribution

Le(s) prix n’a/n’ont pas été attribué(s)

Autres raisons (interruption de la procédure)

Référence de l’avis : 2020-321885 du 09/07/2020

V.3)Récompense et primes

V.3.1)Date de la décision du jury :

V.3.2)Informations sur les participants

Nombre de participants envisagé :

Nombre de PME participantes :

Nombre de participants étrangers :

V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours

V.3.4) Montant de la prime ou des primes

Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA : euros

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La procédure est déclarée sans suite pour motif d’intérêt général. Certains éléments du DCE vont être réadaptés. La consultation va être relancée dans les semaines à venir

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Le Tribunal Administratif de Mamoudzou, Les Hauts du Jardin du Collège rue de l’internat, 97600, Mamoudzou, F, Téléphone : (+33) 2 69 61 18 56, Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr, Fax : (+33) 2 69 61 18 62, Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de recours :

Greffe du Tribunal Administratif de Mamoudzou, Les Hauts du Jardin du Collège rue de l’internat, 97600, Mamoudzou, F

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

8 mars 2021

Date jusqu’à laquelle cette annonce doit être disponible sur http://www.boamp.fr : 08/04/2021