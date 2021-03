ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Mamoudzou (976)

Contact : Monsieur Le Maire Ambdilwahedou SOUMAILA, Boulevard Halidi Sélémani BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269665010.Fax +33 269639134.Courriel : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

URL : http://www.mamoudzou.yt

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

La ville de Mamoudzou, recherche son fournisseur pour l’achat d’habillement et accessoires destinés à la

police municipale et sécurité. Les articles sont listés au BPU. Cette liste n’est pas exhaustive. Le fournisseur a la possibilité

de proposer son catalogue de produits d’habillement et d’accessoires destinés à la police municipale et sécurité

ACHAT FOURNITURE D’HABILLEMENT POUR LA POLICE MUNICIPALE, ASVP, BSBM, CSU ET SECURITE HÔTEL DE VILLE DE MAMOUDZOU

Type de marché : fournitures

Classification CPV : 18420000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Habillement et accessoires Police municipale et ASVP La ville de Mamoudzou, recherche son fournisseur pour l’achat

d’habillement et accessoires destinés à la police municipale et sécurité. Les articles sont listés au BPU. Cette liste n’est pas exhaustive. Le fournisseur a la possibilité de proposer son catalogue de produits d’habillement et d’accessoires destinés à la police municipale et sécurité.

Le pouvoir adjudicataire se réserve la possibilité d’effectuer des commandes de produits non listés au BPU proposé par le fournisseur. Les offres en réponse au lot n°1 de la présente consultation devront être conforme l’Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure

Lot n° 2 : Habillement et accessoires Sécurité Hôtel de ville et autres bâtiment La ville de Mamoudzou, recherche son fournisseur pour l’achat d’habillement et accessoires destinés à la police municipale et sécurité. Les articles sont listés au BPU. Cette liste n’est pas exhaustive. Le fournisseur a la possibilité de proposer son catalogue de produits d’habillement et d’accessoires destinés à la police municipale et sécurité. Le pouvoir adjudicataire se réserve la possibilité d’effectuer des commandes de produits non listés au BPU proposé par le fournisseur. Les offres en réponse au lot n°1 de la présente consultation devront être conforme l’Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux

tenues des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Date limite de réception des offres :

Mercredi 14 avril 2021 – 17:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 21-31683 (envoyé le 09 mars 2021).