SECTION I) : POUVOIR ADJUDICATEUR :

Mairie de Tsingoni – Place Zoubert Adinani BP 35 – 97680 TSINGONI

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Maire Mohamed BACAR

SECTION II) : OBJET DU MARCHÉ :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PLATEAU SPORTIF DE MIRERENI COMMUNE DE TSINGONI

L’avis concerne un marché public.

Forme du marché : Marché allotis.

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution :

Village de Miréréni

Les prestations sont traitées à prix global et forfaitaire.

SECTION III) : DÉCOMPOSITION DE LA CONSULTATION

Les prestations sont réparties en 6 lot(s) :

Lot(s) / Désignation :

1 : TERRASSEMENT GENERAUX ET MURE DE SOUTENEMENT

2 : STRUCTURE ET REVETEMENT PLATEFORME, TRACE ET AGRES

3 : GRADIN, AMENAGEMENT EXTERIEURS, DALLAGE BETON, ESCALIER, MAIN COURANTE ET CHEMINEMENT PIETON DALLAGE BETON, ESCALIER, MAIN COURANTE ET CHEMINEMENT

4 : CLÔTURE, LOCAL DE RANGEMENT, LOCAL TECHNIQUE, ET PORTAIL

5 : RESEAUX D’ASSENISSEMENT ET DES EAUX PLUVIALES

6 : RESEAU D’ECLAIRAGE

Chaque lot fera l’objet d’un marché.

SECTION VI) : PROCÉDURE

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

SECTION V) : CRITÈRES D’ATTRIBUTION

• Voir article 8.2 du règlement de consultation à télécharger sur le site du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr/.)

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

SECTION VI) : MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT :

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.

Règlement par Acomptes mensuels.

SECTION VII) : INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Le Tribunal Administratif de Mamoudzou

Rue les Hauts des Jardins du Collège

97600 MAMOUDZOU

MAYOTTE

Tél : 0269 61 18 56

Fax : 0269 61 18 62

SECTION XIII) : CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://www.marches-securises.fr/.

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l’ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au règlement de la consultation.

Date limite de réception des offres :

le vendredi 16 avril 2021 à 23h55 heure local.

Avis envoyé à la publication le 12/03/2021