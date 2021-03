Covid-19 : stabilité des indicateurs, baisse des hospitalisations

L’épidémie circule toujours à Mayotte, « la vaccination est la meilleure protection », rappelle l’ARS Mayotte.

Le taux d’incidence se maintient ce 15 mars autour de 160 cas pour 100.000 habitants sur les 7 derniers jours (230 sur l’ensemble de la France), et le taux de positivité à 12,2% (7,4% en France).

Les hospitalisations qui étaient passées sous la barre des 100 ce week-end continuent vers le mieux avec 77 malades atteints du Covid admis au CHM, dont 54 en médecine, et 23 en réanimation. Ce service continue à être en tension, puisque deux décès y ont été enregistrés.

En tout, six nouveaux décès sont à déplorer, portant à 137 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 18 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit de deux personnes de 85 et 88 ans hospitalisées en médecine, de deux personnes de 74 et 45 ans hospitalisées en réanimation et de deux personnes de 63 et 71 ans décédées à La Réunion.

Cette semaine, la campagne de vaccination se poursuit dans plusieurs communes de l’île.

« Le vaccin est la meilleure protection pour les plus fragiles des complications et de la survenue de formes graves de la Covid-19. Si vous êtes éligible, n’attendez plus faites-vous vacciner et continuez d’appliquer les gestes barrières ! », invite l’ARS.