La photo du jour: sauvetage d’un bébé tortue Caouanne

Mal en point, ce bébé tortue Caouanne a été repéré à Dzaoudzi, "elle avait l'air épuisée et ne bougeait presque plus, nous l'avons retapée", rapporte un professionnel du port. Une espèce moins répandue à Mayotte.

Parmi les 5 espèces recensées à Mayotte, la tortue Caouanne est l’une des plus rares, concurrencée par l’imbriquée ou la tortue verte. Adulte, sa taille est comparable aux deux autres, comprise entre 70 et 110 cm pour un poids moyen de 90 kg. « Sa grosse tête représente 25% de la taille de la carapace avec un bec fort et puissant et un cou large et musclé », rapporte le site Oulanga na Nyamba. Sa carapace, fine mais très solide, va du brun argenté au brun rougeâtre avec des bords extérieurs jaunes orangés.

Elle est omnivore (végétal ou animal), à forte tendance carnivore (mollusques, crustacés, petits poissons et échinodermes), dans la première partie de sa vie: jusqu’à 4-5 ans, les Caouanne consomment des mollusques et crustacés à l’état de plancton, puis à l’âge adulte parfois des herbes marines et des algues.

Elles pondent une centaine d’œufs, 3 à 4 fois par saison, avec un intervalle de 14 jours, tous les 3 ans environ. Cette espèce est classée « en danger ».

Ces tortues fréquentent les zones tempérées (16 à 20 degrés) et fuient les grands froids: « elles ne peuvent pas survivre dans une eau inférieure à 10 degrés ».

Elles utilisent les courants chauds (Gulf stream) pour se déplacer. Elles aiment aussi bien les lagons, que les embouchures de rivière, l’océan. Elles nidifient dans les zones tempérées : pourtour méditerranéen, Brésil, Afrique du Sud, côte des USA.

« A Mayotte, cette espèce est occasionnellement observée sur les récifs coralliens. Certains individus ont été revus plusieurs fois à l’échelle d’un site. »

Le bébé tortue a finalement été récupérée et retapée par un opérateur du lagon. Le fait qu’une juvénile ait été repérée indique une ponte quelques semaines auparavant, avec l’espoir de rencontrer plus souvent ce reptile dont la carapace en relief nous rappelle que son espèce a côtoyé les dinosaures.

A.P-L.