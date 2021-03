ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Mamoudzou (976)

Contact : Mr Le Maire Ambdilwahedou SOUMAILA, Boulevard Halidi Sélémani BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269665010.Fax

+33 269639134.

Courriel : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

URL : http://www.mamoudzou.yt

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Le présent marché a pour objet une mission de maitrise d’oeuvre publique. Les projets prennent place au coeur du village du quartier de Kaweni pour la requalification des abords de la mosquée du Vendredi et de l’école village, deux lieux culturels et cultuels structurant le quartier et la vie du village dans son ensemble. Ils consistent en la démolition de deux ilots et l’aménagement de deux places publiques. L’enjeu principal étant de redonner aux deux lieux leurs rôles

d’espaces structurants dans le village.

Marché de maîtrise d’oeuvre publique pour la libération foncière et l’aménagement de places publiques dans le secteur Kaweni village dans le cadre du NPRU de Kaweni à Mamoudzou

Type de marché : Services

Classification CPV : 71400000

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Date limite de réception des offres :

Jeudi 01 avril 2021 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 21-30848 (envoyé le 08 mars 2021).