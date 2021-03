Le Club d’athlétisme de Mamoudzou et Aminat Hariti honorés par le gouvernement

A l’occasion de la journée de la femme le 8 mars dernier, l’outre-mer était à l’honneur. Cinq femmes et cinq associations des 5 DOM, reconnues pour leur engagement en faveur des droits des femmes, ont été récompensées par le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Cinq associations qui œuvrent en Outre-mer pour les droits des femmes ont été récompensées d’un prix ce lundi 8 mars. Le Club d’athlétisme de Mamoudzou (CAM) est l’heureux élu pour Mayotte, pour son secteur « Sport/santé », qui favorise l’épanouissement des femmes dans le sport. Il regroupe une trentaine de femmes habitant Mamoudzou, issues pour la plupart de quartiers prioritaires de la politique de la ville. La randonnée pour allier sport et découverte du territoire est le projet phare de l’association.

Le comité directeur du CAM, félicite et remercie les coaches, les bénévoles « et tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin ! »

Et la femme Mahoraise élue par le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances est Aminat Hariti, suppléante du sénateur Thani Mohamed Soilihi, 2ème vice-présidente du SMEAM et chef d’entreprise.