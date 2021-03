Une semaine culturelle sous confinement à Dembéni: pour remonter le moral des troupes !

Films, livres, arts et espaces naturels : pour une première, l’éventail des loisirs culturels proposés par le maire est assez large, et la programmation tenue pour l’instant. Suffisamment rare pour le saluer.

Le confinement, le maire de Dembéni compte bien en tirer le meilleur. Loin de déprogrammer sa semaine culturelle, Saidi Moudjibou y voit au contraire une occasion de la promouvoir : « La population de Mayotte doit profiter de cette période de moindre activité pour s’approprier sa culture. Et Dembéni est une ville culturelle, avec il y a quelques années, la programmation d’un festival de films africains à Tsararano. Jusqu’à dimanche donc, un live Facebook va permettre de découvrir des films, des livres et des sites naturels. »

Son chargé de communication, Dhoul Kamal Ahamada, renchérit : « Nous vivons une période où la population est angoissée, il faut redonner de la vie dans tout ça ! »

La Semaine culturelle sous confinement a commencé ce mercredi par une randonnée, maire en tête, en petit comité dans la forêt de Vouendze, sur les hauteurs d’Hanjangua, avec une visite à la cascade, et se poursuit jusqu’à dimanche. A découvrir sur la page Facebook.

Une semaine assez riche, mais pas de présentiel met en garde le maire : « Nous avons mis en place le protocole Covid pour toutes les activités. » Le maire et ses acolytes se déconfinent pour que vous restiez confinés en quelque sorte.

« Ode à ma mère »… par le maire

Ce jeudi de Miradj sera une journée dédiée à la gastronomie, « nous allons vivre le Ramadan du Miradj, ponctué par une redécouverte des plats mahorais tels que riz coco, le tibwi tibwi ou le mhogo piki », rapporte toujours celui qui était reconnaissable à son kofié vissé sur la tête sur les affiches des dernières municipales. A 19h, projection du 1er film de la semaine, « Zaho Zay »*, un film malgache sur les rêveries de Lalasoa, matonne dans une prison surpeuplée, qui imagine le retour de son père, assassin de son frère, et la condamnation qui l’attend.

Vendredi, dès 7h, vous partirez « à la découverte du trembo », jus de palme, alcoolisé ou non, et apprendrez en soirée à fabriquer des paniers en liane.

Samedi, les chants et danses traditionnels se succèderont la journée avant le 2ème film, « Voyage à Ouaga »*, une comédie originale de Camille Mouyeke.

Le clou, c’est dimanche, explique Saidi Moudjibou : « La journée ‘A livres ouverts’ est dédiée à la littérature, où chacun pourra lire des extraits de livres ou de poèmes, notamment des enfants. Il y en a un que j’affectionne particulièrement, ‘Femme noire, femme africaine’, et que je compte lire, et qui commence comme ça, ‘Femme noire, femme africaine, Ô toi ma mère je pense à toi… O Dâman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos’. » Peu après, l’heure n’est pas encore donnée, chacun aura feuille et stylo en main pour la dictée du maire.

Le film « La nuit des rois »* de Philippe Lacôte, sélectionné à Venise, Toronto et New-York, clôturera la journée et cette semaine inédite où culture et confinement auront fait bon ménage.

A.P-L.

* Sur la plateforme «25ème heure» dont le lien sera communiqué ultérieurement. Les connexions sont limitées à 300 personnes