CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE (CHM)

AOO N°21/ACHA/2021

Fourniture et livraison des chèques cadeaux de fin d’année pour le personnel du Centre Hospitalier de Mayotte

Avis n° 21-30324 envoyé au BOAMP le 08/03/2021

SECTION I : LA PERSONNE PUBLIQUE

1-1 Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier de Mayotte

B. P. 04, Tél. 02 69 61 80 00 – Fax. 02 69 61 79 65

97 600 Mamoudzou

Représenté par Mme Catherine BARBEZIEUX-BETINAS – Directrice générale

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

2.1 Objet du marché :

Les prestations objet de la consultation concerne la fourniture et la livraison de chèques cadeaux de fin d’année pour le personnel du Centre Hospitalier de Mayotte.

2.2 Classification nomenclature :

Code principal Description

22400000-4 Timbres, formules de chèque, billets de banque, actions, publicité professionnelle, catalogues et manuels.

2.3 Division en lots : non

Le présent marché comprend un lot unique

SECTION III : DUREE DU MARCHE

Durée du contrat

Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la date de notification. Le marché est reconduit tacitement 3 fois 12 mois. La durée maximale de l’accord-cadre, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

SECTION IV PROCÉDURE

4.1 Type de procédure et forme du marché :

La procédure de passation utilisée est : l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L2124-1 de l’ordonnance et des articles R. 2124-1, R. 2124-2 1°, du décret relatif au code de la commande publique.

Les prestations font l’objet d’un accord-cadre MONO TITULAIRE sans minimum ni maximum est passé en application des articles R. 2162-2, R. 2162-4 3°, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique

4.2 Critères d’attribution :

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2152.- 1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique et donnera lieu à un classement des offres.

L’offre de chaque candidat sera notée en fonction de critères de sélection définis dans le Règlement de Consultation (RC)

4.3 Date limite de réception des offres :

9 avril 2021 à 15 heures (heure locale).