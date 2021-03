Mayotte met en avant trois « femmes d’exception » ce 11 mars

« Mettre en avant des parcours d’excellence pour lutter contre les stéréotypes et lancer une réflexion autour d’ateliers d’échanges, de partages d’expériences » en évoquant des femmes « qui pourraient devenir des modèles pour les jeunes », c’est l’objectif que remplissent haut la main Farrah Hafidou, cheffe d’entreprise, Nasrane Bacar, athlète de très haut niveau, ou encore Youmna Mouhamad, Physicienne et lauréate du fameux prix des « Women Spire Award 2020 », dans la catégorie d’estime.

L’opération « Mayotte : des femmes d’exception », a donc été lancée ce 8 mars par la Délégation de Mayotte à Paris, en association avec Outremers360, agence retenue pour accompagner la délégation, qui mettra tout au long de la semaine mettre en lumière les femmes de Mayotte.

Initialement prévue sous la forme d’un webinaire le jeudi 11 mars 2021, la première édition de Femmes d’exception se fera sous la forme d’une émission. « Mayotte : des femmes d’exception », l’émission est organisée par Outremers360 en partenariat avec Kwezi Télévision, et sera diffusée sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision, à 19h30 heure de Mayotte.

Parmi les invitées, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l’Égalité des Chances, Madame

Élisabeth Moreno et la Directrice régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes à Mayotte, Madame Taslima Soulaimana.

L’émission de 90 minutes sera ponctuée d’interventions de personnalités à travers le monde. Il sera question de la place des femmes dans la société mahoraise, dans l’entreprenariat, l’art mais également de l’émergence des écrivaines à Mayotte, ou encore de l’explosion des réseaux sociaux sur le territoire.