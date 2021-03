Covid-19 : les indicateurs en baisse mais un nouveau décès à déplorer

La perte de vitesse de l’épidémie ce confirme à travers le dernier bulletin de l’ARS. Un patient de 63 ans hospitalisé en médecine a cependant malheureusement succombé à la maladie.

Avec un taux d’incidence de 263,7 cas pour 100 000 habitants, la circulation du virus se rapproche la moyenne nationale de 217,2 cas pour autant d’habitants. Pour rappel, il était encore de 303 sur le territoire au dernier relevé relevé de situation.

Le taux de positivité est également en baisse de près d’un point pour se situer à 13,9% contre 14,8% lors du dernier bulletin. 112 personnes sont toutefois toujours hospitalisée malgré, là encore, une tendance à la baisse, dont 23 en réanimation et 6 aux urgences.

Dans le même temps, la campagne de vaccination se poursuit cette semaine à Mamoudzou, Chirongui, Tsingoni, M’Tsamboro et Sada. « Si vous devez recevoir votre 2ème dose de vaccin, il suffit de vous rendre dans le centre de vaccination où vous avez reçu votre 1ère injection et ce, 28 jours plus tard.Par exemple : Je me suis fait vacciner à la MJC de M’Gombani le 8 février => je retourne dans ce même centre de vaccination le 8 mars », indique l’agence régionale de santé.

« Si vous avez été vacciné un samedi, votre 2ème injection peut être avancée au jour précédent. Par exemple : Je me suis fait vacciner le samedi 13 février, je peux retourner dans ce même centre le vendredi 12 mars », précise encore l’ARS.