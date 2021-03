POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Ville de Mamoudzou (976), Représentée par son Maire Monsieur Ambdilwahedou SOUMAILA, BOULEVARD HALIDI SELEMANI – BP

01, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269665010. Fax : +33 269639134.

E-mail : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :http://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

ÉTUDES DE PROGRAMMATION ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE

ELEMENTAIRE T20 A VAHIBE

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

71241000, 79933000

Lieu d’exécution

Commune de Mamoudzou 97600 MAMOUDZOU

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et

d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : non

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 09 avril 2021 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 5 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :

Financement sur fonds propres de la Ville et dotation de l’État.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :

Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire

Unité monétaire utilisée : Euro.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :

– Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissante).

1: Valeur Technique : 60.0 %

2: Prix des prestations : 40.0 %

Une enchère électronique sera effectuée : non

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

2021ST0017

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

04 mars 2021