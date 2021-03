ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Mamoudzou (976)

Contact : Le Maire Mr Abdilwahedou SOUMAILA, BOULEVARD HALIDI SELEMANI – BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269665010.

Fax +33 269639134.

Courriel : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr. URL :

http://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Achat et livraison de fournitures scolaires, pédagogiques et de librairie pour l’ensemble des écoles de la commune de Mamoudzou

Achat et livraison de fournitures scolaires, pédagogiques et de librairie pour l’ensemble des écoles de la commune de Mamoudzou

Type de marché : fournitures : Achat

Lieu principal d’exécution : Commune de Mamoudzou 97600 Mamoudzou

Classification CPV : 22113000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Durée de validité des offres : 4 mois

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Librairie (Albums jeunesses, Catalogues locales, Manuels scolaires) Librairie (Albums jeunesses, Catalogues locales, Manuels scolaires)

Lot n° 2 : Petits matériels scolaires et bureautiques Petits matériels scolaires et bureautiques

Lot n° 3 : Matériels pédagogiques et périscolaires Matériels pédagogiques et périscolaires

Lot n° 4 : Papiers d’impressions Papiers d’impressions

Lot n° 5 : Matériels de sports Matériels de sports

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : – Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le chiffre d’affaires

du domaine d’activité faisant l’objet du marché public

– Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : – Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.

– Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années

– L’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public.

– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Renseignements complémentaires : – Il est recommandé aux candidats téléchargeant le DCE de s’identifier par une adresse courriel

électronique leur permettant d’être informé de façon certaine quant à l’envoi d’éventuels compléments, précisions, rectifications ou réponse aux questions posées par les candidats. – Le marché est scindé en 5 lots. Les lots seront attribués par marchés séparés. Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot auquel ils répondent.

Un même opérateur ne pourra se voir attribuer au maximum que trois lots. Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieur à ce nombre maximal, les modalités d’attribution des lots sont les suivantes : Dans le cas où un candidat serait premier sur plus de 3 lots, il est prié de prioriser ses choix d’attribution. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur priorisera les 3 lots les plus importants financièrement. Pour chacun des lots, le prestataire est donc censé répondre pour l’ensemble des fournitures demandées pour le lot considéré.

Date limite de réception des offres :

Mardi 06 avril 2021 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 21-27546 (envoyé le 01 mars 2021).