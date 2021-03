Mission de maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement des ports de Mamoudzou et Dzaoudzi

Marché N° AO21-02

1) NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC

Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCI de Mayotte)

BP 635

97600 MAYOTTE

02.69.61.04.26

2) REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Monsieur Le Président de la CCIM : Mohamed Ali Hamid

3) OBJET DU MARCHÉ

Le marché a pour objet la réalisation de misions de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement des ports de plaisance de Mamoudzou et de Dzaoudzi dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) à la CCI de Mayotte par le Département de Mayotte.

4) CONTENU DE LA MISSION CONFIÉE AU TITULAIRE

La CCI de Mayotte est attributaire d’une Délégation de Service Publique pour les ports de Mamoudzou et Dzaoudzi visant à les exploiter et les développer pour :

• proposer un niveau d’infrastructures et de services répondant à toutes les exigences des différents usagers ;

• attirer la grande plaisance, actuellement inexistante en raison de l’absence de structures d’accueil et de services dédiés à cette catégorie de plaisanciers ;

• s’ouvrir sur leur ville en devenant des lieux d’échanges, de convivialité et de lien social.

Le programme d’investissement porté par la CCI de Mayotte est un projet au bénéfice de l’attractivité de Mayotte.

Les principes d’aménagement des deux sites portuaires de Mamoudzou et Dzaoudzi sont identiques.

Les projets comportent à la fois des postes au ponton, à l’abri d’un brise-clapot flottant en béton, et des mouillages forains organisés permettant de limiter l’impact sur le milieu en remplaçant les mouillages sur ancres des bateaux ou sur chaines et corps morts par des systèmes plus écologiques.

Le projet offrira à Mamoudzou un bâtiment emblématique qui sera à la fois un lieu de rencontres et d’échanges et la marque du savoir « accueillir » les plaisanciers. Conçu pour s’intégrer harmonieusement dans son environnement, le bâtiment profitera d’une architecture contemporaine aux lignes épurées.

L’implantation en vis-à-vis d’un bâtiment pour des locaux professionnels donnera à cet espace une « urbanité maritime » et dessinera la porte d’entrée entre la mer et la terre.

La Promenade littorale de Mamoudzou s’étirera, sur 370 mètres entre l’éperon rocheux support des bâtiments de services du port, jusqu’au Sud, à la pointe de Mahabou. Ce projet ambitieux se conjuguera harmonieusement avec celui de la Ville pour requalifier le front de mer. Cet aménagement créera un lieu de qualité invitant touristes et citadins à la flânerie et accueillera 20 modules destinés aux commerces et à la restauration.

A Dzaoudzi, un bureau d’accueil apportera une nouvelle identité au site portuaire.

L’aire de carénage sera complètement mise aux normes environnementales et une station d’avitaillement flottante sera créée avec des cuves de stockage sous le terre-plein du chantier.

5) LIEU D’EXÉCUTION

Mayotte

6) TYPE DE PROCÉDURE

Appel d’offres ouvert passé selon les articles L2124-2 et R2124-2 du code de la commande publique.

7) MODES DE PUBLICITÉ RETENUS

Annonces :

– dans un journal d’annonces légales local ;

– sur le site de la CCI de Mayotte: https://www.mayotte.cci.fr/;

– sur le site du bulletin officiel des annonces des marchés publics : https://www.boamp.fr/;

– sur la plateforme des achats de l’Etat : https://www.marches-publics.gouv.fr/;

– dans le Journal Officiel de l’Union Européenne.

8) INFORMATION SUR LES FONDS DE L’UNION EUROPÉENNE

Les candidats sont par ailleurs informés que l’opération objet du marché est susceptible d’être financée par l’Union européenne dans le cadre des fonds structurels.

9) DATES PRÉVISIONNELLES

– Début prestation : mai 2021

10) CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

– Valeur technique : 60 %;

– Prix des prestations : 40 %;

11) MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Les candidats peuvent télécharger gratuitement les documents contractuels à l’adresse suivante :

http://www.mayotte.cci.fr/ ou sur la plateforme d’achat public PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=716594&orgAcronyme=l2m

12) TRANSMISSION DES OFFRES

Les candidats doivent transmettre leurs candidatures et leurs offres uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :

– sur la plateforme d’achat public PLACE : www.marches-publics.gouv.fr

(Entité publique : CCI – Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)

Entité d’Achat : CCI / CCIM – Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte)

Les offres mentionnent l’objet de la consultation et sont rédigées en langue française.

La durée de validité des offres est de 120 jours.

13) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

02 avril 2021 à 11h00 (heure locale)

14) RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Hindou MADI-SOUF : 0639 69 41 88 ou par e-mail à : m-s.hindou@mayotte.cci.fr

Plateforme d’achat public PLACE : www.marches-publics.gouv.fr

Entité publique : CCI – Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)

Entité d’Achat : CCI / CCIM – Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte

15) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION

Le 03/03/2021