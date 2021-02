VILLE DE MAMOUDZOU (976)

La Ville de Mamoudzou recrute un/une responsable des unités de prévention.

Sous la hiérarchie directe du chef des unités de la police municipale, le responsable des unités de prévention exerce directement des missions de conseiller de prévention sur des thématiques particulières (Sécurité des bâtiments municipaux, CLSPD, Brigade de prévention environnementale et la vidéo protection).Il/elle assure le pilotage, la coordination générale des unités de prévention, le suivi et la mise en œuvre de la prévention. Il/elle collabore avec les acteurs de la sûreté et de la prévention du territoire et coordonne les actions de sécurité nécessitant le concours de différents services en interne mais aussi en externe. Il/elle conçoit des actions de communication et d’information. Il/elle assure une médiation dans le cadre des conflits et des troubles à l’ordre public et propose des actions à mettre en place.

MISSIONS :

– Encadre et manage les agents du Pôle Prévention Sécurité,

– Est responsable de la prévention de la délinquance et de la tranquillité publique

– Développe les outils d’observation et de suivi des faits d’incivilités

– Pilote et suit les actions préventives en collaboration avec le CLSPD et le chargé de mission relation sécurité conformément au pacte de sécurité entre les services de l’Etat et la commune

– Initie des partenariats avec les élus et les organismes publics et privés pour assurer des actions de sûreté et de prévention en partenariat avec le CLSPD

– Assure le suivi des tableaux de bord et des plans d’actions des activités du Pôle Prévention Sécurité

– Rend compte à sa hiérarchie des activités, des résultats et des avancements par rapport aux objectifs fixés ; de la gestion des personnels et des moyens ; des problématiques rencontrées en matière de prévention, de sécurité, de qualité de service.

– Réalise les demandes de subventions relatives au matériel de protection individuelle des agents et des moyens de communication et d’autres actions à mettre en place

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: C

Filière: administrative

Cadres d’emplois: adjoint technique/administratif

Rémunération: statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus élevé) avant le samedi 17 avril 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 1er mai 2021.