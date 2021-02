VILLE DE MAMOUDZOU (976)

La Ville de Mamoudzou recrute un/une gestionnaire des stades et terrains de grands jeux.

Rattaché(e) à la direction de l’excellence sportive, l’intéressé (e sera sous la direction du responsable des équipements sportifs. Il/elle aura la charge de l’entretien et du bon fonctionnement des stades et terrains de grands jeux. Il/elle devra faire respecter les plannings d’occupation, veiller au maintien de la propreté au sein du bâtiment, à l’entretien technique et à la sécurité. Il/elle sera amené (e) à accomplir des tâches du service en dehors de sa thématique pour les besoins du service. L’intéressé(e) aura un agent sous sa responsabilité pour l’accompagner dans ses missions. Il/elle travaillera en binôme avec le chargé des stades et terrain de grands jeux.

MISSIONS :

– Gestion du fonctionnement des stades et des terrains de grands jeux

– Sécurité des équipements

– Application de la réglementation des équipements

– Entretien des équipements

– Réalisation du planning des équipements

– Mise en relation avec les services techniques

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Filière: Opérateur territorial/technique

Cadres d’emplois: Opérateur, technicien, éducateur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus élevé) avant le jeudi 15 avril 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 1er mai 2021.