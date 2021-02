VILLE DE MAMOUDZOU (976)

La Ville de Mamoudzou recrute un/une directeur (trice) de la prévention et de la sécurité urbaine.

Le/la directeur (trice) de la prévention et de la sécurité urbaine dirige et coordonne la direction de la prévention et sécurité urbaine. Il/elle organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Il/elle développe une relation de proximité avec la population.

MISSIONS :

– Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique,

– Pilotage de l’activité,

– Gestion de l’interface avec la population,

– Gestion et contrôle des procédures administratives,

– Information et communication,

– Organisation du service de police municipale,

– Mise en œuvre et suivi de l’activité des différents services,

– Commandement et coordination des interventions de police municipale,

– Organisation des actions de prévention et de dissuasion,

– Préparation des budgets,

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A/B

Filière: Sécurité

Cadres d’emplois: Directeur police municipale/ chef de service municipal principal 1ere classe

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le vendredi 19 mars 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 1er avril 2021.