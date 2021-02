VILLE DE MAMOUDZOU (976)

La Ville de Mamoudzou recrute un/une chargé (e) de mission en conseil et proximité aux associations.

Rattaché (e) à la direction de l’excellence sportive, l’intéressé (e) sera sous la direction du responsable des subventions et de la vie associative. Il/elle aura la charge de faire le lien avec les associations et le service. Il/elle aura un rôle d’accompagnement et d’aide aux associations pour toutes les démarches administratives. Il/elle sera amené (e) à accomplir des tâches du service en dehors de sa thématique pour les besoins du service.

MISSIONS :

– Relation avec les associations

– Aide aux associations

– Accompagnement aux démarches administratives

– Traitement des dossiers de demande de subventions

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Filière: administrative

Cadres d’emplois: rédacteur, éducateur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus élevé) avant le lundi 19 avril 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 1er mai 2021.