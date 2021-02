VILLE DE MAMOUDZOU (976)

La Ville de Mamoudzou recrute un/une agent polyvalent de l’état civil.

L’agent polyvalent de l’état civil est emmené à travailler sur les différentes activités relevant de la direction des services à la population.

MISSIONS :

– Accueil et renseignement aux usagers sur les services de l’état civil,

– Délivrance des actes d’état Civil (naissance, mariage, décès, etc),

– Contrôle régulier de l’exactitude des renseignements consignés,

– Etablissement des divers actes d’état civil,

– Rédaction des mentions,

– Enregistrement des demandes d’inscription sur liste électorale et délivrance des attestations,

– Participation à l’organisation relative aux élections,

– Traitement des requêtes des administrés liées aux démarches électorales : changements de nom, changement de résidence ou d’état civil, changement de bureau,

– Recensement des jeunes,

– Rectifications matérielles,

– Recueil des dossiers de demande de cartes nationales d’identité et des passeports,

– Saisie d’autres documents en lien avec les formalités administratives (attestation d’accueil, attestation de changement de résidence…),

– Contrôle de l’authenticité des documents fournis,

– Impliquation dans la démarche d’amélioration continue de l’accueil du public,

– Enregistrement, traitement et archivage des courriers,

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: C

Filière: administrative

Cadres d’emplois: adjoint administratif territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus élevé) avant le mercredi 17 mars 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 1er avril 2021.