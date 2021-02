ORGANISME ACHETEUR

Ville de Mamoudzou (976), Ambdilwahedou SOUMAILA, BOULEVARD HALIDI SELEMANI – BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269665010.

Fax : +33 269639134.

E-mail : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale de l’organisme acheteur :http://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’organisme acheteur agit pour le compte d’autres organismes : non

OBJET DU MARCHÉ

Annonce dérivée – Rénovation de l’école maternelle de Vahibé

Lieu d’exécution

Ecole maternelle de Vahibé 97600 Mamoudzou

Caractéristiques

Type de procédure :

Procédure adaptée.

Des variantes seront prises en considération : Oui

Division en lots : oui

Il convient de soumettre des offres pour

un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution

A compter du : 14 juin 2021. Jusqu’au : 17 janvier 2022.

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Jeudi 25 mars 2021 – 11:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

Date prévisionnelle de commencement des travaux

14 juin 2021

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Cautionnement et garanties exigés

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Financement Etat et Ville de Mamoudzou

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou

plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :

– Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix des prestations 50%

2: Valeur technique 30%

3: Délai d’exécution 20%

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au marché par l’organisme acheteur

Renseignements complémentaires :

Chaque lot fera l’objet d’un marché.

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal de 3 lots.

Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieur à ce nombre maximal, les modalités d’attribution des lots sont les suivantes : Le candidat est prié de prioriser ses lots, en cas d’attribution de plus de 3 lots. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur lui attribuera les 3 lots les plus importants en termes de coût.

Conditions de remise des offres ou des candidatures

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL

suivante : https://www.marches-securises.fr.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

VILLE DE MAMOUDZOU BOULEVARD HALIDI SELEMANI – BP 01 , à l’attention de Direction de la Commande Publique , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 269665010. E-mail : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr. Fax +33 269639134. URL :

http://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 :

Description succincte

Des travaux de démolitions, de métallerie et aménagements divers

LOT N° 2 :

Description succincte

Des travaux de couverture de toitures en tôles

LOT N° 3 :

Description succincte

Travaux d’installation d’appareils sanitaires

LOT N° 4 :

Description succincte

Refaire l’installation électrique de l’établissement scolaire

LOT N° 5 :

Description succincte

Des travaux de menuiserie bois et aluminium

LOT N° 6 :

Description succincte

Travaux de pose de faux plafonds de plâtres vissés sur ossatures métalliques

LOT N° 7 :

Description succincte

Travaux de peinture sur ouvrages en béton et en bois

LOT N° 8 :

Description succincte

Travaux d’étanchéité, d’isolement, de couverture métallique et d’évacuation des eaux pluviales

LOT N° 9 :

Description succincte

Tavaux d’aménagements divers

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

25 février 2021