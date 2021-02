Mouv’outremer, pour relever les défis de l’environnement des 5.0

Pour Sébastien Lecornu, « les territoires d’outre-mer possèdent des atouts indéniables pour répondre aux urgences économiques, sociales et environnementales. Premiers témoins des déséquilibres qui menacent leurs territoires, les populations d’outre-mer sont aussi des acteurs pionniers pour conduire la transformation vers un avenir durable et ainsi relever les défis du siècle. »

La formation Mouv’outremer, lancée par le Ministère des Outre-mer en mai 2020 ouvre ses portes à La Réunion et à Mayotte, après une première édition réussie dans les Antilles et la Guyane. Il s’agit d’accompagner les acteurs publics et privés des territoires ultramarins souhaitant mettre en œuvre des projets de transitions durables.

Vous avez jusqu’au 10 avril pour candidater. Les dossiers sont à déposer sur le site Mouv’outre-mer, un jury analysera les candidatures et sélectionnera les 40 apprenants de la formation de cette zone qui rejoindront la grande communauté des apprenants des Outre-mer. Mouv’outremer s’adresse à tous les acteurs ultramarins engagés et porteurs de solutions : élus, acteurs d’une collectivité locale, agent d’une institution publique, acteurs du secteur privé, associatif, étudiants, journalistes, entrepreneurs, etc. La formation est accessible à tous, gratuite pour les participants et certifiante.

Grâce à ce nouveau programme du Ministère des outre-mer mis en œuvre par l’AFD, les acteurs ultramarins disposeront d’une palette d’outils complète et innovante pour tirer les bénéfices et accélérer les transitions des territoires. Il favorise les échanges de pratiques entre pairs au sein d’une communauté et permettra aux participants de développer un projet concret, initier une évolution et conduire le changement.Cette formation permettra également d’appuyer les nouvelles opportunités issues du plan de relance.