Hausse des prix de 0,4% en janvier

« Sur un an, les prix augmentent de 0,6 % à Mayotte, comme ailleurs en France », indique l’Insee dans sa publication mensuelle sur les prix à la consommation.

« En janvier, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,6 %. Cette hausse est portée particulièrement par celle des prix des véhicules (+ 2,4 %) consécutivement à la mise en place de nouvelles normes antipollution. Les prix des autres articles d’équipement du ménage (+ 1,1 %) et des produits d’hygiène et santé (+ 0,5 %) augmentent également, dans une moindre mesure. Sur un an, les prix des produits manufacturés croissent de 0,8 % à Mayotte et de 0,8 % ailleurs en France », poursuit l’institut de statistiques.

Concernant les services, les prix repartent également à la hausse (0,3%) sur le mois de janvier (et 0,7% sur un an). « Du fait de la croissance des tarifs aériens qui affectent le secteur des transports et communications (+ 0,6 %), mais aussi de la hausse des tarifs de la distribution d’eau potable dans les services liés au logement (+ 0,4 %) ».

Même inflation pour le secteur de l’alimentation. « Cette hausse s’explique principalement par celle des prix du poisson (+ 4,0 %), des produits frais (+ 0,5 %), des produits céréaliers (+ 0,2 %) et des boissons non alcoolisées (+ 0,6 %). Elle est atténuée par la baisse des prix des viandes et volailles (- 0,7 %). Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 1,3 % et de 1 % en France, hors Mayotte », relève l’Insee.

La hausse la plus significative sur le mois passé concerne les énergies (1,1%), portée par une croissance des prix des hydrocarbures.