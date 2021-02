Amélioration de la certification du CHM, petite lueur dans la tempête

« Suite à la visite de certification qui a eu lieu en avril 2019, la HAS avait attribué une

certification de niveau C en recommandant au Centre Hospitalier de revoir et d’améliorer

quelques critères dans un délais de 6 à 12 mois », rappelle le CHM.

Des critères qui semblent avoir été remplis puisque, dans sa décision du 26 janvier, la Haute autorité de santé a amélioré la certification de l’établissement.

« Par décision de la HAS en date du 26 janvier 2021, le CHM est certifié avec recommandations d’amélioration (Niveau B). Il s’agit de la meilleure note du label qualité obtenue par le CHM depuis 2006, date d’entrée en certification de l’établissement. Ce nouveau niveau de certification confirme la qualité des pratiques de l’établissement, l’investissement de l’ensemble des professionnels et leur engagement dans une dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins aux bénéfices des patients. Cette certification est valable pour 4 ans et démontre le très haut niveau de performance de l’ensemble des équipes pour satisfaire aux exigences de la HAS », se félicite ainsi le centre hospitalier à travers un communiqué.