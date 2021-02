L’ESCRIM arrivé à Mayotte pour pourfendre le virus

Annoncé par le ministre de l’Intérieur la semaine dernière, les 35 personnels de santé de l’Élément de Sécurité civile rapide d’intervention médicalisée, l’ESCRIM, sont arrivés ce mercredi matin à Mayotte

C’est un engagement de la Sécurité civile qui a fait décoller cette unité de Marseille-Marignane ce mardi soir. L’ESCRIM vient « renforcer les capacités d’accueil de l’hôpital de Pamandzi », rapporte le ministère de l’Intérieur. Le détachement est composé de 35 sapeurs-sauveteurs des 3 unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile et sapeurs-pompiers, des services départementaux d’incendie et de secours du Calvados, du Gard et du Haut-Rhin.