Lancement de « Orange BigBanga », pour faire swinguer les talents en période de confinement

En dehors des quelques rythmes de djembé ça et là dans les villages, pas de rassemblements musicaux en ces temps de confinement. L’opérateur Orangea décidé d’ pallier en lançant un concours spécial auteurs mahorais.

« Les mahorais font preuve de beaucoup d’ingéniosité, de solidarité et de créativité sur les réseaux sociaux pour contrer l’isolement et continuer à partager leur passion », relève l’opérateur. Qui lance une expérience digitale collective permettant à chacun de s’exprimer et de partager. « Une occasion de rester proches et de se rassembler autour de la musique et de la danse, pendant cette période particulière ».

En partenariat avec Mayotte La 1ère, il lance le concours Orange BigBanga, réservé aux seuls résidents, à partir du 1er mars. En déployant bigbanga.yt à travers une web-app gratuite et accessible depuis internet, aussi bien sur smartphone, tablette ou ordinateur.

« Cette plateforme permet à tous les artistes performeurs (musiciens, danseurs) de proposer leur création au public, qui pourra alors voter pour son ou ses artistes préféré(e)s. »

L’inscription de l’utilisateur à la plateforme se fait grâce à l’authentification des sites Facebook ou Google. « Pour concourir et proposer ses vidéos sur la plateforme bigbanga, le participant devra partager les liens youtube de sa chaîne dans son profil, celles-ci y deviendront alors directement accessibles, et visibles par l’ensemble des utilisateurs. »

Les dix finalistes (cinq dans la catégorie danse et cinq dans la catégorie musique) seront retenus pour la grande finale qui se déroulera en direct sur Mayotte La 1ère le 3 avril 2021.

De nombreux lots sont à remporter, dont l’enregistrement d’une vidéo-musique (clip) pour les premiers des deux catégories.